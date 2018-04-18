Мантуров заявил, что правительство не примет решений в ущерб национальным производителям

Правительство России не будет в ответ на повышение США пошлин на алюминий принимать меры, которые могут нанести урон отечественным производителям. Об этом заявил министр труда и промышленности России Денис Мантуров в интервью газете «Известия».

«Там, где мы не производим продукцию и зависим от Запада, точно не будем принимать решений, которые могут нанести урон нашему производителю или потребителю. Для наших ответных мер в виде повышения таможенной пошлины между нашими странами недостаточен товарооборот», — отметил министр.

Он добавил, что главной задачей является увеличение переченя направлений, где алюминий использовался бы в большем объёме, чтобы усилить его переработку внутри страны.

«В России производится более 3,5 млн т первичного алюминия, больше 80% экспортируется за рубеж, вместо того чтобы перерабатываться внутри страны», — добавил министр.

8 марта Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Как сообщает «Газета.Ru», вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что правительство в ближайшее время обсудит с компаниями ответные меры на решение США поднять пошлины на сталь и алюминий.