В АТОР прокомментировали блокировку Telegram

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала блокировку мессенджера Telegram.

По её словам, каналы в Telegram использовали очень многие туристические компании, и большинство из них подчиняются решению о блокировке мессенджера.

«Хотя есть и те компании, которые сказали, что знают, как обойти блокировку, и будут это делать. Мы пользовались Telegram до сегодняшнего дня, но если будут перебои в его работе, мы, наверное, его использовать не будем», — рассказала Ломидзе.

Она добавила, что для них важен не Telegram, а бесперебойное донесение информации, и для этого есть много способов, помимо социальных сетей.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков прокомментировал в беседе с RT начало блокировки Telegram в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных