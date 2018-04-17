В АТОР прокомментировали блокировку Telegram

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала блокировку мессенджера Telegram.

По её словам, каналы в Telegram использовали очень многие туристические компании, и большинство из них подчиняются решению о блокировке мессенджера.

«Хотя есть и те компании, которые сказали, что знают, как обойти блокировку, и будут это делать. Мы пользовались Telegram до сегодняшнего дня, но если будут перебои в его работе, мы, наверное, его использовать не будем», — рассказала Ломидзе.

Она добавила, что для них важен не Telegram, а бесперебойное донесение информации, и для этого есть много способов, помимо социальных сетей.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков прокомментировал в беседе с RT начало блокировки Telegram в России.