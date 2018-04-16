СМИ: Пожар в ТЦ Кемерова мог начаться из-за протечки крыши
- Reuters
По его словам, согласно предварительным данным, к пожару привело замыкание проводки, проложенной над детской игровой зоной на четвёртом этаже.
По мнению экспертов, замыкание, в свою очередь, могло быть вызвано протечками в крыше, с которой не убирался снег.
Ранее в МЧС сообщили, что все эвакуационные выходы ТЦ в Кемерове были закрыты.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали 64 человека.