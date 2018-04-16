СМИ: Пожар в ТЦ Кемерова мог начаться из-за протечки крыши

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Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе экспертизы установили, что причиной пожара в торговом центре в Кемерове могло стать замыкание, вызванное протечкой в крыше. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
СМИ: Пожар в ТЦ Кемерова мог начаться из-за протечки крыши
  • Reuters

По его словам, согласно предварительным данным, к пожару привело замыкание проводки, проложенной над детской игровой зоной на четвёртом этаже.

По мнению экспертов, замыкание, в свою очередь, могло быть вызвано протечками в крыше, с которой не убирался снег.

Ранее в МЧС сообщили, что все эвакуационные выходы ТЦ в Кемерове были закрыты.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали 64 человека.

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