Власти Москвы снесут здание, где произошло частичное обрушение
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- © Проспект Мира. ЦАО. Мещанский
«Привлекаем специально большие гидравлические ножницы, которые будут разрезать стены здания с тем, чтобы его искусственно потом демонтировать, обрушить», — цитирует Бирюкова Интерфакс.
Согласно данным заммэра столицы, частичное обрушение произошло в тех местах, где в подвальном помещении велись работы по укреплению и заглублению фундамента.
«Сейчас обрушение кирпичной кладки остановилось. Дальше проводится мониторинг, проводится наблюдение», — пояснил он.
15 апреля в центре Москвы произошло частичное обрушение здания.
Также progorod43.ru передавал, что в суд направлено дело в связи с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.