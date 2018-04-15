Власти Москвы снесут здание, где произошло частичное обрушение

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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что здание в Пушкарёвом переулке в центре столицы, в котором произошло частичное обрушение, будет снесено.
Власти Москвы снесут здание, где произошло частичное обрушение
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  • © Проспект Мира. ЦАО. Мещанский

«Привлекаем специально большие гидравлические ножницы, которые будут разрезать стены здания с тем, чтобы его искусственно потом демонтировать, обрушить», — цитирует Бирюкова Интерфакс.

Согласно данным заммэра столицы, частичное обрушение произошло в тех местах, где в подвальном помещении велись работы по укреплению и заглублению фундамента.

«Сейчас обрушение кирпичной кладки остановилось. Дальше проводится мониторинг, проводится наблюдение», — пояснил он.

15 апреля в центре Москвы произошло частичное обрушение здания.

Также progorod43.ru передавал, что в суд направлено дело в связи с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.

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