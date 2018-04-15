В ГИБДД сообщили о 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Ямале
- vk.com
- © Костяныч Чмырдяй
«В результате ДТП 12 человек травмированы, четверо госпитализированы. Всего 16 человек пострадали», — приводит сообщение ТАСС.
Согласно данным пресс-службы администрации Пуровского района, четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил о 14 пострадавших.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.