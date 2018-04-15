В ГИБДД сообщили о 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Ямале

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В результате столкновения вахтового автобуса и грузовика в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пострадали 16 человек. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по ЯНАО.
В ГИБДД сообщили о 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Ямале
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«В результате ДТП 12 человек травмированы, четверо госпитализированы. Всего 16 человек пострадали», — приводит сообщение ТАСС.

Согласно данным пресс-службы администрации Пуровского района, четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил о 14 пострадавших.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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