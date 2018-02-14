Город Углич включён в маршрут «Золотое кольцо»

Город Углич Ярославской области включён в маршрут «Золотое кольцо», сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

«Сегодня принято решение о включении Углича в маршрут «Золотое кольцо». Это большая победа всех угличан. Поздравляю! Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития», — написал губернатор в Facebook.

Как пишет kp.ru, среди городов, подавших заявку на включение в список Золотого кольца, числятся Углич, Тула, Боровск, Таруса и Калуга.

В сентябре 2017 года сообщалось, что туристический маршрут «Золотое кольцо» станет формализованной институцией «по примеру списка наследия ЮНЕСКО».