БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК РАНЕНЫ ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛЕ НА ЮГЕ ФЛОРИДЫ

Город Углич включён в маршрут «Золотое кольцо»

Короткая ссылка
Город Углич Ярославской области включён в маршрут «Золотое кольцо», сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

«Сегодня принято решение о включении Углича в маршрут «Золотое кольцо». Это большая победа всех угличан. Поздравляю! Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития», — написал губернатор в Facebook.

Как пишет kp.ru, среди городов, подавших заявку на включение в список Золотого кольца, числятся Углич, Тула, Боровск, Таруса и Калуга.

В сентябре 2017 года сообщалось, что туристический маршрут «Золотое кольцо» станет формализованной институцией «по примеру списка наследия ЮНЕСКО».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru