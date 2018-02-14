МИД России и РВИО договорились о совместной борьбе с попытками фальсификации истории
Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Лавров в ходе мероприятия отметил, что министерство и РВИО уже долгие годы сотрудничают «с целью сохранять память о героях, о военной истории России и не допускать попыток ставить под сомнение эту роль».
«Безусловно, мы продолжим усилия по недопущению попыток переписать историю, в том числе Второй мировой войны. Эти попытки сейчас всё больше и больше наблюдаются, в том числе в «цивилизованных» странах ЕС, как они себя сами называют», — отметил он.
Отмечается, что соглашение фиксирует как существующие отношения, так и новые сферы совместной деятельности, прежде всего вопросы военно-исторического туризма.
Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков прокомментировал предложение ввести в России уголовную ответственность за искажение истории.