В ЦИК прокомментировали жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом в президенты

Доводы кандидата в президенты России Ксении Собчак, подавшей иск в Верховный суд с жалобой на регистрацию действующего главы государства Владимира Путина, несостоятельны. Об этом заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

«Те доводы (которыми руководствуется Собчак), которые вы процитировали, они несостоятельны», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Ксения Собчак подала иск в ВС с жалобой на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты. Копия искового заявления опубликована на сайте кандидата.

В нём говорится, что Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата на указанный пост» в связи с тем, что он «неоднократно занимал должность президента России», а также исполнял обязанности главы государства в период с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

Выборы президента России пройдут 18 марта.