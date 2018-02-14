В ЦИК прокомментировали жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом в президенты
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«Те доводы (которыми руководствуется Собчак), которые вы процитировали, они несостоятельны», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее Ксения Собчак подала иск в ВС с жалобой на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты. Копия искового заявления опубликована на сайте кандидата.
В нём говорится, что Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата на указанный пост» в связи с тем, что он «неоднократно занимал должность президента России», а также исполнял обязанности главы государства в период с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
Выборы президента России пройдут 18 марта.