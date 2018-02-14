Власти Удмуртии заложат 133 млн в бюджете на ликвидацию последствий обрушения дома в Ижевске

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Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов заявил, что власти заложат в бюджете 133 млн на ликвидацию последствий обрушения дома в Ижевске.

«Деньги нужны на расселение подъезда и те работы, которые сейчас там идут. Это около 25 млн рублей. Сейчас вопрос прорабатывается, Минфину и Минстрою России поручено подготовить предложения по компенсации республике понесённых расходов. Но для того, чтобы не останавливать работы, нам этот резерв в нашем бюджете нужен», — цитирует Евдокимова «Сусанин».

Отмечается, что средства будут потрачены на расселение жильцов подъезда, ремонт прилегающих подъездов и работы по вывозу мусора.

9 ноября 2017 года стало известно об обрушении части многоэтажного жилого дома в Ижевске. По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.

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