В Роскачестве протестировали мобильные приложения для знакомств

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В Роскачестве протестировали по 119 критериям мобильные приложения для знакомств, сообщает Newinform.

Специалисты оценили 23 программы для операционной системы Android и 19 — для iOS.

Выяснилось, что многие приложения не шифруют передаваемые данные пользователей или делают это лишь частично. В итоге возникают серьёзные риски того, что персональная информация тех, кто знакомится через программу, попадёт к киберпреступникам.

Кроме того, подобные приложения раскрывают геолокацию пользователя.

Ранее m24 сообщало, что в Москве на маршрут вышел украшенный в честь Дня всех влюблённых трамвай.

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