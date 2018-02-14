В Новой Москве эвакуировали детский сад из-за подозрительного предмета
Об обнаруженном подозрительном предмете сообщил охранник детсада.
После этого сотрудники вневедомственной охраны взяли под охрану прилегающую территорию. На место были вызваны следственно-оперативная группа МВД и кинолог с собакой.
«Взрывотехники ОМОНа обследовали подозрительную находку и установили, что опасности она не представляет», — сообщили в Росгвардии.
В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.