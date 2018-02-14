В Новой Москве эвакуировали детский сад из-за подозрительного предмета

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В детском саду в Новой Москве обнаружили подозрительный предмет, в связи с чем была проведена полная эвакуация здания. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Об обнаруженном подозрительном предмете сообщил охранник детсада. 

После этого сотрудники вневедомственной охраны взяли под охрану прилегающую территорию. На место были вызваны следственно-оперативная группа МВД и кинолог с собакой. 

«Взрывотехники ОМОНа обследовали подозрительную находку и установили, что опасности она не представляет», — сообщили в Росгвардии. 

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.

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