В Новой Москве эвакуировали детский сад из-за подозрительного предмета

В детском саду в Новой Москве обнаружили подозрительный предмет, в связи с чем была проведена полная эвакуация здания. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Об обнаруженном подозрительном предмете сообщил охранник детсада.

После этого сотрудники вневедомственной охраны взяли под охрану прилегающую территорию. На место были вызваны следственно-оперативная группа МВД и кинолог с собакой.

«Взрывотехники ОМОНа обследовали подозрительную находку и установили, что опасности она не представляет», — сообщили в Росгвардии.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.