Депутат предлагает политикам вести соцсети на английском, чтобы развеять «страшилки» о России
С таким предложением выступил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«Я убеждён, что публичная активность наших ведущих политиков в иностранных сегментах соцсетей на языках аудитории позволит преодолеть те искажения и страшилки о России, которые навязываются американцам и европейцам ангажированными местными медиа», — считает Горелкин.
По его мнению, такое решение будет эффективным и станет «достойной патриотической реакцией».
Летом 2017 года в совете при Молодёжном парламенте Госдумы выступили с предложением обязать госорганы иметь аккаунты в соцсетях.