Депутат предлагает политикам вести соцсети на английском, чтобы развеять «страшилки» о России

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В Госдуме считают, что российским государственным деятелям, у которых есть аккаунты в социальных сетях, нужно вести их на английском языке, чтобы развеять «страшилки о России, которые навязываются западными СМИ».

С таким предложением выступил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Я убеждён, что публичная активность наших ведущих политиков в иностранных сегментах соцсетей на языках аудитории позволит преодолеть те искажения и страшилки о России, которые навязываются американцам и европейцам ангажированными местными медиа», — считает Горелкин.

По его мнению, такое решение будет эффективным и станет «достойной патриотической реакцией».

Летом 2017 года в совете при Молодёжном парламенте Госдумы выступили с предложением обязать госорганы иметь аккаунты в соцсетях.

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