Рынок автомобилей с пробегом в России вырос на 7,3% в январе 2018 года
Объём рынка подержанных машин составил 337,1 тыс. единиц.
Автомобили с пробегом отечественного производства в данном списке имеют явное преимущество.
Первое место по востребованности заняла Lada с процентным соотношением в виде 26% от общего количества проданных машин.
По словам аналитиков, в январе 2017 года представителей российского автопрома было распродано на 4% больше.
Второе место в рейтинге занимает Toyota, третье — Nissan.
Ранее URA.RU передавало, что автомобиль японской марки Datsun стал самой бюджетной машиной из продаваемых в России.