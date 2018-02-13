Рынок автомобилей с пробегом в России вырос на 7,3% в январе 2018 года

Российский рынок автомобилей с пробегом вырос на 7,3% в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные «Автостата».

Объём рынка подержанных машин составил 337,1 тыс. единиц.

Автомобили с пробегом отечественного производства в данном списке имеют явное преимущество.

Первое место по востребованности заняла Lada с процентным соотношением в виде 26% от общего количества проданных машин.

По словам аналитиков, в январе 2017 года представителей российского автопрома было распродано на 4% больше.

Второе место в рейтинге занимает Toyota, третье — Nissan.

Ранее URA.RU передавало, что автомобиль японской марки Datsun стал самой бюджетной машиной из продаваемых в России.