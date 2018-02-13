В январе автобусы без турникетов перевезли 20 млн пассажиров в Москве
На маршрутах, где нет турникетов, можно зайти в салон транспортного средства во все двери, а проезд нужно оплатить внутри с помощью валидаторов.
Как заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, такая система позволяет сесть в автобус быстрее и в более комфортном режиме.
«Мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд», — сказал он.
По его словам, полученные деньги направляют на обновление подвижного состава, ввод новых сервисов и совершенствование транспортной системы.
Ранее Nation News сообщало, что в Москве растёт популярность общественного транспорта.