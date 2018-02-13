В январе автобусы без турникетов перевезли 20 млн пассажиров в Москве

В январе 2018 года автобусы с бестурникетной системой оплаты перевезли 20 млн пассажиров в Москве, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал столичного мэра и правительства.

На маршрутах, где нет турникетов, можно зайти в салон транспортного средства во все двери, а проезд нужно оплатить внутри с помощью валидаторов.

Как заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, такая система позволяет сесть в автобус быстрее и в более комфортном режиме.

«Мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд», — сказал он.

По его словам, полученные деньги направляют на обновление подвижного состава, ввод новых сервисов и совершенствование транспортной системы.

Ранее Nation News сообщало, что в Москве растёт популярность общественного транспорта.