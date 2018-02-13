Минтранс предложил сбивать совершающие несанкционированные полёты беспилотники
«В рамках данного законопроекта предлагается разработать положения, предусматривающие, что беспилотные воздушные суда, осуществляющие полёт без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены», — говорится в пояснительных материалах.
Также ведомство предлагает конкретизировать определения «использование воздушного пространства» и «аэронавигационное обслуживание полётов воздушных судов».
Ранее сообщалось, что сеть полигонов, специально оборудованных для испытаний беспилотников и противодронов, планируется создать в России.