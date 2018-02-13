Минтранс предложил сбивать совершающие несанкционированные полёты беспилотники

Министерство транспорта России предложило сбивать беспилотные летательные аппараты, без разрешения выполняющие полёты в воздушном пространстве, использование которого ограничено или запрещено. Соответствующее уведомление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

«В рамках данного законопроекта предлагается разработать положения, предусматривающие, что беспилотные воздушные суда, осуществляющие полёт без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены», — говорится в пояснительных материалах.

Также ведомство предлагает конкретизировать определения «использование воздушного пространства» и «аэронавигационное обслуживание полётов воздушных судов».

Ранее сообщалось, что сеть полигонов, специально оборудованных для испытаний беспилотников и противодронов, планируется создать в России.