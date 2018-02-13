Во всех автобусах «Мострансавто» появится возможность оплатить проезд банковской картой

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Во всех автобусах ГУП МО «Мострансавто» появится возможность оплатить проезд банковской картой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Тестирование проводилось в конце 2017 года на маршруте №308, который связывает Москву с аэропортом Домодедово.

Как рассказал гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов, за месяц работы в рамках пилотного проекта банковской картой было оплачено около 800 поездок в общественном транспорте.

За прошедшую неделю с помощью карт оплатили более 700 поездок на сумму более 40 тыс. рублей.

С марта пассажиры смогут воспользоваться таким сервисом во всех транспортных средствах предприятия.

Ранее Nation News сообщало, что в Москве растёт популярность общественного транспорта.

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