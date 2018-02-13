Во всех автобусах «Мострансавто» появится возможность оплатить проезд банковской картой
Тестирование проводилось в конце 2017 года на маршруте №308, который связывает Москву с аэропортом Домодедово.
Как рассказал гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов, за месяц работы в рамках пилотного проекта банковской картой было оплачено около 800 поездок в общественном транспорте.
За прошедшую неделю с помощью карт оплатили более 700 поездок на сумму более 40 тыс. рублей.
С марта пассажиры смогут воспользоваться таким сервисом во всех транспортных средствах предприятия.
Ранее Nation News сообщало, что в Москве растёт популярность общественного транспорта.