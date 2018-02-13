Названы самые популярные корпоративные автомобили в России

Стали известны самые популярные корпоративные автомобили в России в 2017 году, сообщает kp.ru со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Первое место занимает универсал Lada Largus. Юридические лица купили 9 880 экземпляров, что на 38,5% больше показателей 2016 года.

На второй строчке — седан Volkswagen Polo (8 771 машина). Рост продаж составил 11%.

Третья позиция досталась KIA Rio (8 248 авто, +48%).

В топ-10 также включены Skoda Rapid, Toyota Camry, Renault Logan, Skoda Octavia, Lada Granta и Lada 4x4.

В общей сложности корпоративные клиенты приобрели 202,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 20% больше, чем в 2016 году.

Ранее URA.RU сообщало, что названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.