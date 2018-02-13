В Минюсте заявили о сокращении числа жалоб в ЕСПЧ со стороны россиян в 2017 году
Об этом сообщает РИА Новости.
«Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2017 году продолжилась тенденция сокращения находящихся на рассмотрении Европейского суда жалоб против России (с 7,82 тыс. в 2016 году — до 7,74 тыс. в 2017 году)», — говорится в докладе ведомства по итогам года.
В министерстве отметили, что в расчёте на численность населения Россия из 47 стран Совета Европы продолжает стабильно находиться в третьем десятке по количеству обращений в ЕСПЧ.
В октябре 2017 года «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме сообщала, что Москва рассматривает возможность заморозить своё участие в ЕСПЧ.