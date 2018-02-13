Арбитражный суд признал банкротом «Когалымавиа»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом авиакомпанию «Когалымавиа», сообщает РИА Новости.

Уточняется, что суд открыл в компании процедуру конкурсного производства сроком на полгода. Конкурсным управляющим должника утверждён Александр Волчков.

Отчёт о ходе конкурсного производства назначен на 7 августа.

31 октября 2015 года на Синае произошла авиакатастрофа лайнера Airbus A321 «Когалымавиа».

Самолёт выполнял рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате взрыва заложенной на борту самодельной бомбы погибли 224 человека, включая семь членов экипажа.