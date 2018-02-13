В Биробиджане установили памятную доску погибшему в Сирии военному

Власти Биробиджана установили мемориальную доску погибшему в Сирии рядовому Никите Шевченко на здании школы, в которой он учился.

Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В областном центре установили мемориальную доску Никите Шевченко на здании школы №9. Именно здесь учился Никита. Он погиб 17 июля 2016 года при сопровождении гуманитарного груза в Алеппо Сирийской Арабской Республики», — указывается в заявлении.

После церемонии все присутствующие возложили цветы к доске и почтили память погибшего солдата минутой молчания.

В администрации напомнили, что Шевченко указом президента России Владимира Путина был награждён орденом Мужества посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга.

В июле 2016 года Минобороны России сообщило, что Шевченко погиб в сирийской провинции Алеппо во время сопровождения колонны с продуктами для местных жителей.