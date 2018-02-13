В Госдуме поддержали идею запрета установки цен при онлайн-продажах в зависимости от ОС

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутёнев поддержал инициативу о введении запрета для операторов, которые осуществляют онлайн-продажу товаров и услуг, отслеживать операционную систему, с помощью которой производится покупка, и выставлять разную в соответствии с этими данными цену.

Соответствующее предложение было направлено 12 февраля Молодёжным парламентом при Госдуме.

По его словам, необходимо ввести материальную ответственность для продавцов, которые устанавливают разную цену в зависимости от операционной системы покупателя.

«В ряде стран уже приняты законодательные акты, которые не позволяют по косвенным признакам состоятельности покупателя вести иную ценовую политику. Мне кажется, что это своевременная и правильная инициатива, которая должна установить очень серьёзную финансовую ответственность», — рассказал Гутенёв RT.

Он отметил, что большие штрафы «должны отбить охоту получать сверхдоходы».

«Нельзя, чтобы один и тот же продукт, который продаёт одна и также структура для разных людей стоил разные деньги», — добавил депутат.

Гутенёв также сообщил, что эта инициатива будет обсуждаться на заседании комитета, после чего соответствующий законопроект может быть внесён в Госдуму депутатами или же представителями региональных парламентов.

Председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева отметила, что для владельцев смартфонов марки Apple товары и услуги в настоящее время оказываются дороже.

По её словам, это можно заметить, например, когда заказываешь такси или покупаешь билет на самолёт.

«Сейчас, если вы, например, заказываете билеты с устройств Apple по маршруту Москва-Стамбул билеты будут стоит 8,5 тыс. рублей. Если вы сделаете это с Android, то этот же билет будет стоит 8,3 тыс. рублей. Оператор, который осуществляет онлайн-продажу, отслеживает с какого устройства вы обращаетесь и в соответствии с этим выставляет цены», — объяснила она.

Она также подчеркнула, что по задумке ресурсы предполагается предупреждать и наказывать административным штрафом, а затем при необходимости блокировать.