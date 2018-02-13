В Крыму обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны
Как заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, боеприпас был обнаружен в районе бывшего Багеровского аэродрома в Ленинском районе.
Операцию по идентификации и обезвреживанию осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования федерального государственного казённого учреждения «Специальный морской отряд ГУ МЧС России по Республике Крым».
Взрывоопасный предмет извлекли, транспортировали и уничтожили на полигоне.
В сентябре 2017 года «ПолитЭксперт» сообщал, что в лесу под Иркутском полиция обезвредила мины и гранаты.