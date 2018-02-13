В Крыму обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Крыму спасатели обезвредили 50-килограммовую немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ».

Как заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, боеприпас был обнаружен в районе бывшего Багеровского аэродрома в Ленинском районе.

Операцию по идентификации и обезвреживанию осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования федерального государственного казённого учреждения «Специальный морской отряд ГУ МЧС России по Республике Крым».

Взрывоопасный предмет извлекли, транспортировали и уничтожили на полигоне.

В сентябре 2017 года «ПолитЭксперт» сообщал, что в лесу под Иркутском полиция обезвредила мины и гранаты.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru