В Крыму обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны

В Крыму спасатели обезвредили 50-килограммовую немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ».

Как заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, боеприпас был обнаружен в районе бывшего Багеровского аэродрома в Ленинском районе.

Операцию по идентификации и обезвреживанию осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования федерального государственного казённого учреждения «Специальный морской отряд ГУ МЧС России по Республике Крым».

Взрывоопасный предмет извлекли, транспортировали и уничтожили на полигоне.

В сентябре 2017 года «ПолитЭксперт» сообщал, что в лесу под Иркутском полиция обезвредила мины и гранаты.