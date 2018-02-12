Кузбасские власти оценили идею о введении штрафов для нечистоплотных граждан

Кузбасские власти прокомментировали идею о введении штрафов для нечистоплотных граждан, сообщает «ВашГород.ру».

Авторы инициативы предложили, например, наказывать водителей, выбрасывающих окурки из автомобилей, жильцов, выбрасывающих мусор с балконов, владельцев собак, выгуливающих питомцев во дворах, но не убирающих за ними.

Как отметил мэр Кемерова Илья Середюк, из окон машин и железнодорожного транспорта запрещено выбрасывать горячие шлак, уголь, золу, а также горящие спички и окурки в полосах отвода и на охранных зонах дорог. Закон также предусматривает наказание на нарушение правил пожарной безопасности.

Что касается выгула собак, то до 2012 года в регионе действовал закон, в рамках которого могли оштрафовать за нарушение правил содержания домашних животных, но тогда Верховный суд постановил, что это противоречит федеральному законодательству.

Чтобы решить проблему, требуется федеральный закон. В настоящее время над ним работают в Госдуме (речь о законопроекте «Об ответственном обращении с животными»).

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области увеличат штрафы за плохое освещение и мусор.