Написавший Медведеву учитель из Ростовской области отказался давать интервью «Радио Свобода»

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Написавший премьер-министру России Дмитрию Медведеву учитель из Ростовской области Виктор Макаренко отказался давать интервью на эту тему изданию «Радио Свобода»*.

Об этом пишет агентство «Красная весна».

«Дело в том, что Минюст России признал «Радио Свобода» иностранным агентом в ответ на признание иностранным агентом телеканала RT в США. Из этого, конечно, не следует, что мне запрещено с вами общаться, но это мой гражданский выбор», — сказал Макаренко.

Он отметил, что поддерживает зеркальный ответ России на действия США в отношении российских СМИ.

«Поэтому я не буду готовить интервью для «Радио Свобода», — добавил педагог.

Макаренко написал Медведеву с просьбой выяснить, почему Министерство образования Ростовской области не индексирует ставки преподавателей на уровень инфляции с 2012 года.

31 января педагог был уволен. Как сообщает агентство, Медведев поручил разобраться в ситуации.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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