В Амурской области при столкновении КамАЗа и поезда погиб один человек

В Амурской области КамАЗ столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде. В результате происшествия погиб водитель грузовика.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД России по региону Инну Карташову.

Уточняется, что инцидент произошёл в Благовещенске.

«Утром в понедельник на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автомобиль КамАЗ и грузовой поезд. В результате водитель машины погиб. Идёт проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП», — сказала она.

Отмечается, что поезд получил незначительные повреждения и уже продолжил следование.

В августе ФАН сообщало, что в Курской области автомобиль врезался в товарный поезд.