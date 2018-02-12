В Амурской области при столкновении КамАЗа и поезда погиб один человек
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД России по региону Инну Карташову.
Уточняется, что инцидент произошёл в Благовещенске.
«Утром в понедельник на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автомобиль КамАЗ и грузовой поезд. В результате водитель машины погиб. Идёт проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП», — сказала она.
Отмечается, что поезд получил незначительные повреждения и уже продолжил следование.
В августе ФАН сообщало, что в Курской области автомобиль врезался в товарный поезд.