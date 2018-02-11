В Ставрополе девять человек пострадали в результате ДТП

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В Ставрополе в результате ДТП с участием Mercedes и пассажирской «Газели» пострадали девять человек.

Как сообщает ТАСС, предварительно, причиной аварии стал выезд автомобиля Mercedes на встречную полосу.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, произошло его столкновение с пассажирской «Газелью». За медицинской помощью обратились девять человек, в том числе водитель Mercedes», — сказали в краевом управлении ГИБДД.

В настоящее время устанавливается степень тяжести травм пострадавших.

Ранее издание «Утро.ру» писало, что под Ярославлем в ДТП погиб один человек.

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