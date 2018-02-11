В Крыму планируют разработать винные маршруты
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, гастрономический туризм является одним из «самых перспективных и популярных направлений отрасли в Крыму».
«Его динамическое развитие отражается на общем восприятии гостеприимства на полуострове. Создание и продвижение эногастрономических туров привлечёт на полуостров ценителей черноморской кухни и качественного вина и станет одним из знаков качества крымского туризма», — добавил он.
В ближайшее время будет представлена «Винная дорога в Крым», на которой отметят виноградники, заводы, магазины, рестораны, гостиницы и другие объекты, которые могут заинтересовать отдыхающих.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков объяснил в беседе с ФАН популярность российского региона у граждан Украины.