В Крыму планируют разработать винные маршруты

В Крыму к новому курортному сезону планируют разработать гастрономические и винные маршруты. Об этом сообщает kp.ru.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, гастрономический туризм является одним из «самых перспективных и популярных направлений отрасли в Крыму».

«Его динамическое развитие отражается на общем восприятии гостеприимства на полуострове. Создание и продвижение эногастрономических туров привлечёт на полуостров ценителей черноморской кухни и качественного вина и станет одним из знаков качества крымского туризма», — добавил он.

В ближайшее время будет представлена «Винная дорога в Крым», на которой отметят виноградники, заводы, магазины, рестораны, гостиницы и другие объекты, которые могут заинтересовать отдыхающих.

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