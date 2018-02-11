Жительница Омска стала победительницей всероссийского конкурса красоты
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.
«Первое место у 22-летней Ксении Чернявской из Омска», — заявила собеседница.
Уточняется, что первой вице-мисс конкурса стала жительница Владивостока Алина Кациева, а титул «Мисс зрительских симпатий» завоевала Дарья Пахоменко из Воронежа.
В общей сложности в состязании участвовали 55 девушек из разных городов России.
Ранее молодой человек из Казахстана Илай Дягилев на спор прошёл в финал женского конкурса красоты.