Жительница Омска стала победительницей всероссийского конкурса красоты

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Жительница Омска Ксения Чернявская победила во всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Первое место у 22-летней Ксении Чернявской из Омска», — заявила собеседница.

Уточняется, что первой вице-мисс конкурса стала жительница Владивостока Алина Кациева, а титул «Мисс зрительских симпатий» завоевала Дарья Пахоменко из Воронежа.

В общей сложности в состязании участвовали 55 девушек из разных городов России.

Ранее молодой человек из Казахстана Илай Дягилев на спор прошёл в финал женского конкурса красоты.

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