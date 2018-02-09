Посольство России в Армении поздравило коллег с профессиональным праздником шуточным клипом

Посольство России в Армении поздравило коллег с Днём дипломатического работника шуточным музыкальным клипом.

«Сотрудники посольства России в Армении сердечно поздравляют с Днём дипломатического работника своих коллег на Смоленской площади и за рубежом этим шуточно-музыкальным клипом», — говорится в сообщении.

В видеоклипе использован переделанный мотив и слова песни Игоря Растеряева «Комбайнёры».

«Мало нас, но сильны мы не числом. Подлых недругов России ждёт всегда облом. И заклятые партнёры в НАТО понимать должны: мир и дружба на планете для людей таки важны», — уверяет текст песни.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с торжественной речью по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.