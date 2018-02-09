Посольство России в Армении поздравило коллег с профессиональным праздником шуточным клипом

Короткая ссылка
Посольство России в Армении поздравило коллег с Днём дипломатического работника шуточным музыкальным клипом.

«Сотрудники посольства России в Армении сердечно поздравляют с Днём дипломатического работника своих коллег на Смоленской площади и за рубежом этим шуточно-музыкальным клипом», — говорится в сообщении.

В видеоклипе использован переделанный мотив и слова песни Игоря Растеряева «Комбайнёры».

«Мало нас, но сильны мы не числом. Подлых недругов России ждёт всегда облом. И заклятые партнёры в НАТО понимать должны: мир и дружба на планете для людей таки важны», — уверяет текст песни.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с торжественной речью по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru