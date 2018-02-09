В Подмосковье убрали 330 тысяч кубометров мусора за год

В Московской области за 2017 год убрали 330 тыс. кубометров мусора по требованию инспекторов Госадмтехнадзора, сообщает телеканал «360».

Соответствующие итоги были подведены на заседании расширенной коллегии в Дубне.

«Мы понимаем, какую очень серьёзную нагрузку несёт Московская область по количеству несанкционированных свалок. Поскольку мы находимся рядом с Москвой, все отходы, которые генерирует столица, в общем-то, оседают на территории Московской области», — заявила начальник подмосковного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

По её словам, было непросто убирать за себя и за столицу, но регион справился с этим.

Ранее научный руководитель Института экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ Александр Багин рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о пользе от прекращения использования производных пластика.