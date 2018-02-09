Подросток выжил после падения с 12-го этажа на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы подросток упал с 12-го этажа.
Как сообщает РИА Новости, подросток упал в сугроб и выжил.
В Московском авиационном центре заявили, что в настоящее время его эвакуируют вертолётом в одну из больниц.
«Санитарный вертолёт экстренно вылетел на улицу Твардовского, где, по словам очевидцев, подросток упал в сугроб с 12-го этажа», — сказали в авиационном центре.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен