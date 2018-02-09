Медведев поручил внимательно контролировать закупки зарубежного ПО госкомпаниями
- globallookpress.com
- © Russian Government Press Office
«Абсолютно недопустимо, когда такое программное обеспечение закупается неоправданно, то есть при наличии российских программ, которые схожи по функционалу. За этим нужно следить, в том числе и Минкомсвязи, тем более это вещи довольно тонкие», — цитирует РИА Новости премьера.
По его словам, необходимо привлекать независимых экспертов в спорных вопросах, связанных с установкой зарубежного ПО.
«Если эксперты, независимые от компании, в том числе государственной компании, сказали, что наш софт не годится, тогда надо покупать. Но я бы попросил за этим самым внимательным образом следить», — добавил он.
22 декабря 2017 года стало известно, что правительство России сняло запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из стран — членов Евразийского экономического союза, к закупкам для государственных нужд.