Медведев поручил внимательно контролировать закупки зарубежного ПО госкомпаниями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал внимательно следить за закупками государственными компаниями зарубежного программного обеспечения.

«Абсолютно недопустимо, когда такое программное обеспечение закупается неоправданно, то есть при наличии российских программ, которые схожи по функционалу. За этим нужно следить, в том числе и Минкомсвязи, тем более это вещи довольно тонкие», — цитирует РИА Новости премьера.

По его словам, необходимо привлекать независимых экспертов в спорных вопросах, связанных с установкой зарубежного ПО.

«Если эксперты, независимые от компании, в том числе государственной компании, сказали, что наш софт не годится, тогда надо покупать. Но я бы попросил за этим самым внимательным образом следить», — добавил он.

22 декабря 2017 года стало известно, что правительство России сняло запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из стран — членов Евразийского экономического союза, к закупкам для государственных нужд.