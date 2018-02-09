В Госдуме приветствовали идею создания Женского клуба
«Если такая инициатива будет и женщины-депутаты посчитают, что правильно создать клуб, то пожалуйста. Мы любые формы самоорганизации и работы по повестке Думы будем только приветствовать… Если есть желание создать Женский клуб, и от этого будет польза в плане повышения качества законотворчества, и женщины-депутаты считают, что им правильно чаще обмениваться мнением друг с другом, обсуждать проблемы», — цитирует его РИА Новости.
В 2016 году Володин предложил улучшить условия труда женщин-депутатов.