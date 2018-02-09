Орешкин ожидает дальнейшего сокращения экономически активного населения в России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин полагает, что ближайшие годы в стране ожидается дальнейшее сокращение экономически активного населения.

«Во многом это и демографическая проблема, у нас 2017 год стал одним из первых годов довольно резкого сокращения экономически активного населения. В состав рабочей силы начинают входить поколения, родившиеся в 1998—2000 годах», — приводит слова министра «Газета.Ru».

Орешкин подчеркнул, что за 2017 год экономически активное население России сократилось на 500 тыс. человек.

В сентябре 2017 года Орешкин заявил, что ситуация с трудоспособным населением в России ближайшие пять-шесть лет будет тяжёлой из-за демографической структуры.