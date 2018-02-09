В России отзывают более 1,7 тысячи автомобилей Mazda 6

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В России отзывают более 1,7 тысячи автомобилей марки Mazda 6, сообщает Nation News. В них обнаружили заводской брак.

Российский офис Mazda согласовал отзывную кампанию с Росстандартом, о чём говорится на сайте ведомства.

У машин выявили проблемы с тормозами. Речь идёт об автомобилях, проданных на отечественном рынке с 2012 по 2015 годы.

Владельцев таких транспортных средств проинформируют.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что названы самые популярные кроссоверы на российском авторынке.

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