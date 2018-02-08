Число пользователей портала госуслуг возросло до 65 млн человек

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В Министерстве связи и массовых коммуникаций России заявили о значительном росте числа пользователей портала госуслуг в 2017 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что количество пользователей портала за указанный период увеличилось на 25 млн и составило 65 млн человек.

«Всего в 2017 году через портал было оказано 1,3 млрд госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее», — говорится в тексте сообщения.

Также сообщается об увеличении объёма платежей, совершённых с помощью сервиса.

«Объём платежей, совершённых пользователями портала госуслуг, в 2017 году вырос почти в четыре раза и составил 30,3 млрд рублей. В 2016 году этот показатель равнялся 8,1 млрд рублей», — уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что в 2018 году пользователям портала госуслуг станет доступен обмен сообщениями с ведомствами и другими гражданами.

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