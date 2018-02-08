Сотрудники Telegram-канала «ОПЕР Слил» рассказали об источниках контента

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Сотрудники Telegram-канала «ОПЕР Слил» в интервью RT рассказали, что получают контент как из открытых, так и из закрытых источников.

«Загрузка контента идёт через несколько устройств. Просто пересылаем друг другу новости и мнение, выгружаем. Из открытых и закрытых источников. За информацию не платим. Отдельно хотим сказать, что не публикуем оперативную информацию, от которой могут дополнительно пострадать потерпевшие или которая может предупредить преступников о ведущихся в отношении них оперативных мероприятиях», — отметили они.

По словам сотрудников Telegram-канала, их целевая аудитория — высокопоставленные силовики.

«Стараемся довести до них взгляд снизу на их действия и бездействие», — добавили они.

Полную версию интервью читайте в Telegram-канале RT.

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