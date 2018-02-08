В Москве напротив здания МИД установят памятник Евгению Примакову

Напротив здания МИД в Москве будет установлен памятник бывшему министру иностранных дел России Евгению Примакову. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на решение комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе.

Отмечается, что монумент будет расположен на Смоленской-Сенной площади. «Это дар городу Москве, Москва получает в подарок произведение всем вам известного автора», — заявил председатель комиссии Игорь Вознесенский. По данным агентства, автором памятника станет Георгий Франгулян. В декабре 2017 года в почтовое обращение вышла марка, посвящённая Примакову, который в разное время был премьер-министром России, главой МИД и Службы внешней разведки. Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года.