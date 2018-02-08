В Москве напротив здания МИД установят памятник Евгению Примакову
Отмечается, что монумент будет расположен на Смоленской-Сенной площади.
«Это дар городу Москве, Москва получает в подарок произведение всем вам известного автора», — заявил председатель комиссии Игорь Вознесенский.
По данным агентства, автором памятника станет Георгий Франгулян.
В декабре 2017 года в почтовое обращение вышла марка, посвящённая Примакову, который в разное время был премьер-министром России, главой МИД и Службы внешней разведки.
Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года.