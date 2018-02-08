«Медиалогия» составила рейтинг каналов российских ведомств в Telegram

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Система мониторинга СМИ «Медиалогия» составила рейтинг каналов российских ведомств в мессенджере Telegram.
«Медиалогия» составила рейтинг каналов российских ведомств в Telegram
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Так, на первом месте по числу подписчиков оказался Telegram-канал Пенсионного фонда России (4831) со средним количеством просмотров одного сообщения 4869.

На втором месте — канал МИД России (4174), среднее количество просмотров сообщения — 2081, на третьем — канал Генпрокуратуры (3500) со средним количеством просмотров 5193.

В список включены Telegram-каналы ещё восьми ведомств: Министерства образования и науки (976 подписчиков и 2835 просмотров одного сообщения); МЧС (1210 подписчиков и 1041 просмотр); Федеральной антимонопольной службы (937 подписчиков и 1665 просмотров); Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа (83 и 234); Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (776 и 592); Минстроя Московской области (752 и 812); СК (629 и 385), а также Министерства экономического развития (313 подписчиков и 136 просмотров одного сообщения).

При этом лидером по количеству просмотров одного сообщения является канал Генпрокуратуры (5193).

«Как только сегмент аудитории Telegram стал динамично увеличиваться, мы постарались максимально эффективно использовать этот тренд. В наш официальный Telegram-канал попадают только эксклюзивные новости и аналитика ведомства, которая нигде больше не публикуется. Более того, мы разработали спецформат видеоподкастов, ссылки на которые тоже публикуются только на этой площадке», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

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