В МВД предложили ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде

В Министерстве внутренних дел России предложили ужесточить ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«МВД России на общественное обсуждение вынесен текст проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 264.1 УК России «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов», — цитирует её РИА Новости.

Законопроект предлагает увеличить максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до четырёх лет, размер штрафа — до 500 тыс. рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ.

«Реализация указанных изменений позволит повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, привести в соответствие уровень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказание за их совершение», — добавила официальный представитель ведомства.

В середине сентября «Газета.Ru» писала, что в Министерстве юстиции России разработали законопроект, который позволит инспекторам ГИБДД конфисковывать автомобили пьяных водителей до внесения ими денежного залога в размере максимальной суммы штрафа за вождение в нетрезвом виде — 30 тыс. рублей.