Экс-замначальника отдела судебных приставов предстанет перед судом за взятку в Удмуртии

Бывший заместитель начальника Октябрьского районного отдела судебных приставов предстанет перед судом за взятку, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртской Республики.

По имеющимся данным, в декабре 2017 года женщина получила взятку на общую сумму 40 тыс. рублей. За эти деньги она должна была отменить запрет на регистрацию квартиры, который ранее был наложен в рамках исполнительного производства.

Обвиняемой грозит от трёх до восьми лет лишения свободы со штрафом до 1,6 млн рублей.

В марте 2017 года телеканал «360» сообщал, что следователи возбудили уголовное дело против бывшего главы городского округа Красноармейск Александра Овчинникова по факту получения взятки в размере 1,5 млн рублей.