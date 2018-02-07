Кинотеатр «Ашхабад» станет культурно-досуговым центром в Москве

Кинотеатр «Ашхабад» станет культурно-досуговым центром на юге Москвы, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Проект строительства утверждён в Москомэкспертизе, архитектурная концепция — в Москомархитектуре.

«После реконструкции там появится современный кинокомплекс на 408 мест, а само здание превратится в районный центр шаговой доступности со всей необходимой для семейного отдыха инфраструктурой», — заявил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В обновлённом «Ашхабаде» будут проводить творческие мастер-классы для взрослых и детей, лекции.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, кинотеатр получит новый, современный облик.

Ранее сообщалось, что кинотеатр «Витязь» в Москве станет торгово-развлекательным комплексом.

Nation News передавало, что реставрацию усадьбы в Останкино планируют начать в 2018 году.