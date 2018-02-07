В Крыму назвали спекуляцией заявление адвоката Януковича о «сдаче Крыма»

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал заявление адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка о якобы причастности главы президентской администрации Сергея Пашинского к «сдаче Крыма».

«Никакой сдачи не было. Было волеизъявление крымчан, которые в контексте госпереворота на Украине выразили на референдуме своё единогласное мнение относительно воссоединения с исторической родиной — Российской Федерацией. Слыша такие заявления, мы предполагаем, что если бы события развивались по-другому, то «донбасский сценарий», который Украина навязала огромному количеству собственных граждан, они пытались бы реализовать у нас на полуострове. Поэтому, возвращаясь в 2014 год, хочется сказать спасибо за то, что 16 марта на референдуме произошло то историческое событие, которое привело к воссоединению нашего полуострова с Россией», — сказал он.

Ганжара также отметил, что киевские заявления — это «продолжение внутриполитической борьбы, которая не заканчивается в этом государстве с момента госпереворота».

«Мы понимаем, что сегодня там существует большое количество групп влияния, которые борются за минимальные ресурсы, оставшиеся в этой стране. И в этой борьбе они используют все средства. Конечно же, спекулируя на крымском вопросе, они продолжают решать свои политические вопросы», — подытожил он.

Ранее адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что нашёл виновных в «сдаче Крыма».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.