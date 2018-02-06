«Рособоронэкспорт» в 2017 году продал вооружений примерно на $13 млрд

«Рособоронэкспорт» за 2017 год продал вооружений на сумму порядка $13 млрд. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.