«Рособоронэкспорт» в 2017 году продал вооружений примерно на $13 млрд
«Рособоронэкспорт» за 2017 год продал вооружений на сумму порядка $13 млрд. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«В районе $13 млрд», — приводит РИА Новости слова Чемезова.
Ранее сообщалось, что американские компании продали оружия примерно на $42 млрд в 2017 году.
2 декабря 2017 года стало известно, что Сербия ведёт переговоры с «Рособоронэкспортом» о приобретении шести вертолётов Ми-17.
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