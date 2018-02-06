«Рособоронэкспорт» в 2017 году продал вооружений примерно на $13 млрд

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«Рособоронэкспорт» за 2017 год продал вооружений на сумму порядка $13 млрд. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В районе $13 млрд», — приводит РИА Новости слова Чемезова.

Ранее сообщалось, что американские компании продали оружия примерно на $42 млрд в 2017 году. 

2 декабря 2017 года стало известно, что Сербия ведёт переговоры с «Рособоронэкспортом» о приобретении шести вертолётов Ми-17. 

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