Новый генконсул США считает Екатеринбург «русским Чикаго»

Короткая ссылка
Новый генконсул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер назвал Екатеринбург «русским Чикаго» из-за сильной промышленной базы и богатой культуры.

«Когда меня спрашивают американцы, я говорю, что Екатеринбург — это такой русский Чикаго. Здесь есть сильная промышленная база, но при этом высокая культура», — цитирует РИА Новости генконсула.

Кроме того, по его мнению, Екатеринбург заслуживает звания третьей столицы России.

Он также признался, что ему нравится город, несмотря на холодную погоду.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru