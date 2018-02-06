Новый генконсул США считает Екатеринбург «русским Чикаго»
Новый генконсул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер назвал Екатеринбург «русским Чикаго» из-за сильной промышленной базы и богатой культуры.
«Когда меня спрашивают американцы, я говорю, что Екатеринбург — это такой русский Чикаго. Здесь есть сильная промышленная база, но при этом высокая культура», — цитирует РИА Новости генконсула.
Кроме того, по его мнению, Екатеринбург заслуживает звания третьей столицы России.
Он также признался, что ему нравится город, несмотря на холодную погоду.
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