Устроивший заезд по центру Москвы лыжник рассказал о своей «молниеносной поездке»

Молодой человек по имени Григорий устроил заезд на лыжах по центру Москвы после снегопада. Видео с кадрами поездки было опубликовано в социальной сети.

В разговоре с RT молодой человек рассказал, как ему пришла такая идея.

«Катаю давно, лет с семи. Раз-два в год, как у всех обычно... Был в Сочи, не хватало снега на Новый год, Москва сманила», — сказал Григорий.

По его словам, «это была самая спонтанная и молниеносная поездка». Он отметил, что на сборы ушло около шести минут.

«Просто схватил всё — и поехали. Девушка моя немножечко расстроилась, потому что тоже так хотела, а я её не взял. Родители пока этого не видели, надеюсь, потом узнают. Был классный опыт, было весело, если ещё раз будет такое воодушевление — почему нет? Первые 100 метров проехали, и я понял, что всё выполнимо. По всему городу проехали без проблем. Было два не очень приятных падения, но в целом нормально», — рассказал молодой человек.

Он добавил, что рад, что во время поездки ему не встретились сотрудники ГИБДД.