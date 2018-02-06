Отец полковника Захарченко признал вину в растрате

Виктор Захарченко, отец обвиняемого в получении взятки бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко, полностью признал вину в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» и возместил ущерб.

«Виктор Захарченко не только признал вину, но и возместил причинённый им ущерб. Мой подзащитный (второй фигурант дела) Владимир Корьевкин вину не признаёт», — цитирует РИА Новости Вячеслава Леонтьева, адвоката другого фигуранта дела.

В апреле 2017 года отец полковника Захарченко был арестован по обвинению в растрате.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Его подозревают в получении $800 тыс. при содействии генерала МВД и сотрудника ФСБ.