Отец полковника Захарченко признал вину в растрате
«Виктор Захарченко не только признал вину, но и возместил причинённый им ущерб. Мой подзащитный (второй фигурант дела) Владимир Корьевкин вину не признаёт», — цитирует РИА Новости Вячеслава Леонтьева, адвоката другого фигуранта дела.
В апреле 2017 года отец полковника Захарченко был арестован по обвинению в растрате.
Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Его подозревают в получении $800 тыс. при содействии генерала МВД и сотрудника ФСБ.