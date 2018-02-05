В Калининграде прошло первенство города по современному пятиборью

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В Калининграде состоялось первенство города по современному пятиборью, сообщает Nation News.

Отмечается, что участниками турнира стали более 250 человек.

Их поделили на три категории по годам рождения (2004—2005, 2006—2007 и 2008).

Программа включала стрельбу, фехтование, конный спорт, бег и плавание.

Соревнования входят в тройку аналогичных, которые пройдут в Челябинске и Ростове в феврале и марте, рассказал президент региональной федерации современного пятиборья Артур Крупин.

В декабре 2017 года URA.RU сообщало, что в детских садах и школах Магнитогорска появилась новая дисциплина — шахматы.

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