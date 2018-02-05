Эксперт оценил влияние роста китайского автопрома на российский рынок

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил влияние роста китайского автопрома на российский рынок.

По словам эксперта, пока машины из КНР не так широко представлены в России, но китайцы умеют работать, завоёвывать рынки, бороться за покупателя, и у этих производителей есть перспективы, если они смогут предложить более или менее качественный товар по сносным ценам.

«Особенно учитывая то, что сейчас японцы, корейцы и европейцы предлагают не самые дешёвые автомобили, да и по качеству нареканий к ним всё больше и больше», — отметил Похмелкин.

Ранее URA.RU сообщало, что названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.