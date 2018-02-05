Сын журналиста Михаила Леонтьева запустил собственное шоу в интернете

Короткая ссылка
Митя Леонтьев, сын журналиста Михаила Леонтьева, запустил собственное политическое шоу на YouTube-канале.

«Это «Леонтьев» — новое политическое шоу в интернете. В этой программе я не собираюсь прятаться в студии, потому что считаю, что важные события стоит обсуждать в открытую. Ну а если вы будете со мной не согласны, приходите лично и докажите, что я не прав», — заявил Митя Леонтьев в первом выпуске шоу, который был посвящён теме допинга.

Отмечается, что съёмки программы проходят в центре Москвы на Триумфальной площади раз в неделю.

Подписывайтесь на канал «Леонтьев» и следите за анонсом съёмок в Facebook и социальной сети «ВКонтакте».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru