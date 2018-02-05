Сын журналиста Михаила Леонтьева запустил собственное шоу в интернете

Митя Леонтьев, сын журналиста Михаила Леонтьева, запустил собственное политическое шоу на YouTube-канале.

«Это «Леонтьев» — новое политическое шоу в интернете. В этой программе я не собираюсь прятаться в студии, потому что считаю, что важные события стоит обсуждать в открытую. Ну а если вы будете со мной не согласны, приходите лично и докажите, что я не прав», — заявил Митя Леонтьев в первом выпуске шоу, который был посвящён теме допинга.

Отмечается, что съёмки программы проходят в центре Москвы на Триумфальной площади раз в неделю.

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